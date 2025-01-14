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        Boşanma aşamasındaki eşini darbeden ve taksiciyi yaralayan sanığa 28,5 yıl hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini darbeden ve kavgayı ayırmaya çalışan taksiciyi silahla yaraladığı iddia edilen sanığa 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:35 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:35
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        Boşanma aşamasındaki eşini darbeden ve taksiciyi yaralayan sanığa 28,5 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini darbeden ve kavgayı ayırmaya çalışan taksiciyi silahla yaraladığı iddia edilen sanığa 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık A.İ. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 30 Eylül 2023'te sanık A.İ'nin telefonda tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Ö.İ'nin ikamet ettiği mahalleye gittiğini belirtti.

        A.İ'nin motosikletiyle eşi Ö.İ'nin bindiği taksinin önünü kestiğini anlatan savcı, sanığın eşi Ö.İ'yi saçından tutarak taksiden zorla indirerek darbettiğini ifade etti.

        Sanığın kavgayı ayırmaya çalışan taksi sürücüsü D.B'yi silahla bacağından yaraladığını, sonrasında silahı ikinci kez Ö.İ'nin kafasına dayayıp tetiğe bastığını ancak silahın ateş almadığını belirten savcı, eşinin cep telefonunu da zorla alan A.İ'nin eşi Ö.İ'ye yönelik eylemleri nedeniyle "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah taşıma" ve "silahla yağma" suçlarından 20 yıldan 38 yıla kadar, taksi sürücüsü D.B'ye yönelik eylemi nedeniyle de "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.İ, müşteki eşi Ö.İ. ile uzun süredir anlaşmazlık yaşadıklarını kaydederek, "Bu olayın öncesinde Ö.İ. bana çok tahrik edici şekilde mesaj attı. Bu mesaj sonrası bu olaylar meydana geldi. Ben Ö.İ'nin cep telefonunu da almadım. Olay günü tabanca yere düştüğü için aniden ateş aldı. D.B'yi bilerek yaralamadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Müşteki avukatları da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti de sanık A.İ'yi, müşteki eşi Ö.İ'ye yönelik eylemleri nedeniyle "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "silahla yağma" suçlarından toplamda 27 yıl, taksi sürücüsü müşteki D.B'ye yönelik eylemi nedeniyle de "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 28 yıl 6 ay hapse çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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