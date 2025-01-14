Adanaspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, oyuncular Endri Çekici, Nurullah Aslan, Sokol Cikalleshi ve Andrei Ivan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Adanaspor Kulübü İkinci Başkanı Levent Pütün, bir iş merkezinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kadrolarına kattıkları 4 oyuncuyla transfer dönemini açtıklarını söyledi.

Transferlerin hayırlı olmasını dileyen Pütün, Adanaspor'u en iyi seviyeye getirmek için daha çok çalışacaklarını belirtti.

Pütün, daha iyi sonuçlar alacaklarına inandığını vurgulayarak, "Hepsi birbirinden kaliteli, değerli insanlar. Yeni oyuncularımıza, Adanaspor'a hoş geldiniz diyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizlerle beraber başarılı olacaklarından hiç şüphem yok." diye konuştu.

Transferler çalışmalarının devam ettiğini belirten Pütün, şöyle devam etti:

"Şu anda derin bir çalışma yapıyoruz. Yeni oyunculara imza attıracağız. Adem Ljajic'te süreç devam ediyor. Bununla alakalı olumlu veya olumsuz bir durum gerçekleştiğinde açıklamasını yaparız. Hocamızla toplantı yapıyoruz. Şu anda gidecek veya kalacak futbolcular belli değil. Hocamızın raporu doğrultusunda devamını açıklayacağız. Adanaspor için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta açıklayacağımız 2-3 transferimiz daha var. Onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Yarın 2 oyuncu daha gelecek, önümüzdeki maça yetişecek."

- "Orkan, çok yetenekli bir futbolcu"

Levent Pütün, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar'ın da takıma katıldığını belirterek, "Uzun dönemdir futboldan uzak kaldı. Şu an ona yükleme yapılıyor. Orkan, çok yetenekli bir futbolcu. Birçok insanın eleştirisi olabilir. Biz Orkan'a sonuna kadar güveniyoruz. En kısa sürede sahaya çıkacak. Çıktığında da herkesi şaşırtacağına eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler maçında taraftarın kendilerini yalnız bırakmadığını anımsatan Pütün, "İleriki dönemlerde de taraftar sayımız artacak. Yeni başladık, onlar da bize yeni alışıyor. Transferlerimiz ve başarı geldikçe taraftar sayımız artacak. Futbolcuların da şehrin de en büyük motivasyon kaynağı taraftardır. Adanaspor çok köklü bir kulüp. Bizim de o taraftara ihtiyacımız var. İlk iç saha maçında taraftarımızın bizi desteklemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.