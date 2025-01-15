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        Adana'da motosikletle uyuşturucu sattıkları iddia edilen çifte 15'er yıl hapis istemi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosikletle uyuşturucu sattıkları iddia edilen çift hakkında 15'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:13
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        Adana'da motosikletle uyuşturucu sattıkları iddia edilen çifte 15'er yıl hapis istemi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosikletle uyuşturucu sattıkları iddia edilen çift hakkında 15'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 Kasım 2024'te tutuklanan Ümit H. ve tutuksuz eşi Hasret H. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanıp Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar Ümit H. ve eşi Hasret H'nin Dadaloğlu Mahallesi'nde sipariş üzerine motosikletle gece vakti poşete gizledikleri 41,85 gram sentetik uyuşturucuyu otomobilde bekleyen kişilere satarken polis tarafından yakalandıkları belirtildi.

        İddianamede, sanıklara ait adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.

        Sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları belirtilen iddianamede, Ümit H. ve Hasret H'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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