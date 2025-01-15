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        GÜNCELLEME - Adana'da aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:29 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:29
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        GÜNCELLEME - Adana'da aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

        Yenidoğan Mahallesi'nde internet altyapısı için bulunan bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi'nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı.

        Ekipler, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti.

        Kan izleri gören iletişim firması ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

        - Cenazeler morga kaldırıldı

        Polis, soruşturma kapsamında evde ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

        Ekipler, evin mutfağında kahvaltı sofrasının kurulu olduğunu, yumurta kaynatmak için açılan ocağın ise halen yandığını belirledi.

        Komşularının, Semiha Tehçi'yi saat 08.15 civarında balkonda halı çırparken gördüklerini belirttiği, iletişim firması ekiplerinin de saat 09.00'da eve gittiği öğrenildi.

        Bu 45 dakikalık süre üzerinde durmaya başlayan ekipler, eve gelenlerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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