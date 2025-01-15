Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Gedikli Mahallesi'nde M.K'ye ait iki katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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