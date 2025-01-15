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        Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi

        Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 19:55 Güncelleme: 15.01.2025 - 20:08
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        Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi
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        Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

        Gedikli Mahallesi'nde M.K'ye ait iki katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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