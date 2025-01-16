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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

        Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 27 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 07:58 Güncelleme: 16.01.2025 - 07:58
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
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        Adana’da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 27 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet savcılığının 27 zanlı hakkında yakalama kararı vermesinin ardından çalışma başlattı.

        Özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kapıları koçbaşıyla kırdı.

        Adreslerdeki aramalarda, suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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