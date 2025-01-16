Adana'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ekipler, adreste ve bir araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile iki ruhsatsız tabanca bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir adreste gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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