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        Adana'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 08:17 Güncelleme: 16.01.2025 - 08:21
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        Adana'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir adreste gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, adreste ve bir araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile iki ruhsatsız tabanca bulundu.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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