Adana'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir adreste gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, adreste ve bir araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile iki ruhsatsız tabanca bulundu.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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