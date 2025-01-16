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        Adana'da kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanığa 10 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanığa 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:00 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:00
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        Adana'da kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanığa 10 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanığa 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.C.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 14 Ağustos 2024'te polis ekiplerince Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda durumundan şüphelenilerek durdurulan T.C.S'nin pantolonunun kemer kısmına gizlenmiş halde 8,03 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanaklarıyla sanığın cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak T.C.S'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık T.C.S. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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