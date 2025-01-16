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        Adana'da işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen "sahte doktora" 6 yıl 8 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, doktor olduğunu öne sürerek bir kadını yanında sekreter olarak işe alma vaadiyle 3 bin 800 lira dolandıran sanığa 6 yıl 8 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:38
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        Adana'da işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen "sahte doktora" 6 yıl 8 ay hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, doktor olduğunu öne sürerek bir kadını yanında sekreter olarak işe alma vaadiyle 3 bin 800 lira dolandıran sanığa 6 yıl 8 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.Ö. ve müşteki kadın R.Y. ile taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.Ö, kentte kebap salonu işlettiğini belirterek, "Davaya konu olan telefon hattını iş yerimde kullanıyordum. İş yerimde yevmiye ile çalışan işçiler mevcuttur. Şu an açık kimlik ve adres bilgilerini bilmediğim bir işçim benim adıma internette ilanlar vermiştir. İnsanları bu şekilde dolandırıp benim adıma olan telefon hattına cebe havale yöntemiyle paralar gönderilmesini sağlamış. Bu olayla bir ilgim yoktur. Müşteki ile hiçbir zaman telefonda görüşme yapmadım." diye konuştu.

        Suçlamaları kabul etmeyen E.Ö, beraat talebinde bulundu.

        Beyanı alınan müşteki R.Y, internette Adana iş ilanları sayfasında gezindiği sırada poliklinik için sekreter arandığıyla ilgili ilanla karşılaştığını belirterek şöyle devam etti:

        "İlanda yazılı telefon numarasını aradım. Telefondaki kişi bana kendisini doktor E.Ö. olarak tanıttı. Telefonda konuştuğum kişinin sesi şu an duruşma salonunda huzurda bulunan ve savunma yaparken sesini duyduğum kişiyle aynıdır. Sanığın sesini kesin ve tereddütsüz şekilde teşhis ediyorum. Telefondaki kişi doktor hatta jinekolog olduğunu, beni pazartesi günü işe çağıracağını ancak uluslararası çalışma belgesine sahip olmam gerektiğini söyledi. Bu belgenin masrafı olduğunu belirterek toplamda benden 3 bin 800 lira istedi. Ben de bu parayı cebe havale yöntemiyle sanığa gönderdim. Sanık benden tekrar para istemeye devam edince şüphe duydum. Dolandırıldığımı anladım. Zararım halen giderilmedi. Sanıktan şikayetçiyim."

        Cumhuriyet savcısı da esas hakkında mütalaasında, para havale edilen telefon hattının sanık E.Ö'ye ait olması, sanığın benzer eylemlerinin bulunduğuna dair UYAP kayıtlarının bulunması, müştekinin sanığın sesini duruşma sırasında teşhis etmesi, sanığın dayanıksız savunması, müştekiyi baştan bu yana kurguladığı hile çerçevesinde aldatıp kendi lehine 3 bin 800 lira menfaat temin ettiği dikkate alınarak "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Mahkeme heyeti de "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık E.Ö'yü 6 yıl 8 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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