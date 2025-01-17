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        Adana'da kamyonun yedek yakıt tanklarından gümrük kaçağı 96 cep telefonu çıktı

        Adana'da yedek yakıt tanklarında gümrük kaçağı 96 cep telefonu ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:52 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:52
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        Adana'da kamyonun yedek yakıt tanklarından gümrük kaçağı 96 cep telefonu çıktı
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        Adana'da yedek yakıt tanklarında gümrük kaçağı 96 cep telefonu ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği kamyonu durdurdu.

        Kamyonda arama yapan ekipler, aracın iki yedek yakıt tankına gizlenmiş gümrük kaçağı 96 cep telefonu buldu.

        Bunun üzerine sürücü Cemal C. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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