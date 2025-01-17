Adana'da kamyonun yedek yakıt tanklarından gümrük kaçağı 96 cep telefonu çıktı
Adana'da yedek yakıt tanklarında gümrük kaçağı 96 cep telefonu ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.
Adana'da yedek yakıt tanklarında gümrük kaçağı 96 cep telefonu ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği kamyonu durdurdu.
Kamyonda arama yapan ekipler, aracın iki yedek yakıt tankına gizlenmiş gümrük kaçağı 96 cep telefonu buldu.
Bunun üzerine sürücü Cemal C. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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