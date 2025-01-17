Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı tutuklandı

        Adana ve Mersin'de karısı ile kayınvalidesi, kayınbabası, kayınbiraderi ve halasını öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:11 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Adana ve Mersin'de karısı ile kayınvalidesi, kayınbabası, kayınbiraderi ve halasını öldüren şüpheli tutuklandı.

        Mersin'de 15 Ocak'ta Mehmet Tehçi'nin (43) eşi Ferdane Tehçi'yi (37) evlerinde boğarak öldürdükten sonra aynı gün geldiği Adana'da da kayınbiraderi Fatih İsmail (40), kayınbabası Yusuf (63), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (53) bıçak ve tabanca kullanarak öldürmesine ilişkin soruşturma sürdürüldü.

        Polis memuru Mehmet Tehçi'nin geçen yıl oğlu Ökkeş Berk'in 15 yaşındayken intiharı nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu, Mersin'deki evlerinde eşini, Adana'da da 4 akrabasını öldürdükten sonra Ceyhan'da yakalandığı sırada Osmaniye'deki ailesinin evine gittiği öğrenildi.

        Eşiyle amca çocukları oldukları bildirilen zanlı Mehmet Tehçi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Tehçi'nin internet altyapısındaki sorun için başvurduğu iletişim firmasının ekipleri, 15 Ocak'ta gittikleri iki katlı müstakil evin çevresinde kan izleri görmüş ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

        İhbar üzerine eve sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının Yusuf ve Hüsne Tehçi'nin damadı Mehmet Tehçi olduğunu saptamıştı.

        Zanlı Mehmet Tehçi'nin sabah saatlerinde önce Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşayan karısı Ferdane Tehçi'yi öldürüp Adana'ya geldiği, Çukurova ilçesi Pirili Mahallesi Bayraktepe mevkisindeki sazlık alanda da kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi öldürdüğü tespit edilmişti.

        Zanlı Mehmet Tehçi Ceyhan ilçesinde yakalanmış, 4 ve 9 yaşındaki çocukları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alınmıştı.

        Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, dün Osmaniye'de toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Konut fiyatında reel düşüş devam ediyor
        Konut fiyatında reel düşüş devam ediyor
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Eşini ve bacanağını öldürmüştü! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!
        Eşini ve bacanağını öldürmüştü! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Çin'in 'demografik' çıkmazı sürüyor: Nüfus 2024'te de azaldı
        Çin'in 'demografik' çıkmazı sürüyor: Nüfus 2024'te de azaldı
        Prim borçlularına hastane açık
        Prim borçlularına hastane açık
        Takipçi kazanmak için 'Vefat' ettiriyorlar
        Takipçi kazanmak için 'Vefat' ettiriyorlar
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli tutuklandı
        Adana'da kamyonun yedek yakıt tanklarından gümrük kaçağı 96 cep telefonu çı...
        Adana'da kamyonun yedek yakıt tanklarından gümrük kaçağı 96 cep telefonu çı...
        Saimbeyli Belediyesinden çocuklara tiyatro etkinliği
        Saimbeyli Belediyesinden çocuklara tiyatro etkinliği
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası
        Adana'da eşini ve bacanağını öldüren, yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan sanık...
        Adana'da eşini ve bacanağını öldüren, yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan sanık...
        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü