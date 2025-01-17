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        Adanaspor, puan farkını kapatmaya odaklandı

        EREN BOZKURT - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek ve oyuncular, yeni transferlerin de katkısıyla başarılı sonuçlar alarak ligde kalacaklarına inanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:15
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        Adanaspor, puan farkını kapatmaya odaklandı
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        EREN BOZKURT - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek ve oyuncular, yeni transferlerin de katkısıyla başarılı sonuçlar alarak ligde kalacaklarına inanıyor.

        Teknik direktör Yusuf Şimşek, Çatalan Tesisleri'nde sürdürdükleri Esenler Erokspor maçı hazırlıkları öncesi AA muhabirine, başkan Ergin Göleli ve yönetim kurulunun göreve gelmesinin ardından 7 oyuncunun transfer edildiğini hatırlattı.

        Birkaç oyuncuyla daha görüşmelerin sürdüğünü belirten Şimşek, yeni transferlerin hepsinin birbirinden kaliteli olduğunu vurguladı.

        Yeni transferlerin hem karakter hem de oyun anlamında takıma çok şey katacağına inandığını ifade eden Şimşek, taraftarın istediği bir Adanaspor'un ortaya çıkacağını söyledi.

        Şimşek, yeni transferler Endri Çekiçi ve Sokol Cikalleshi'nin Türk futbolunu tanıdığını anımsatarak, şöyle konuştu:

        "Uzun süredir araştırdığımız Andrei Ivan da oynadığı yerde gerçekten çok iyi işler yapan bir oyuncu. Üçünün de katkısı olacağını düşünüyorum. Yine Hasan Hatipoğlu geldi, yıllardır şampiyonluğa oynayan takımlarda oynadı. İlk defa böyle bir tecrübe yaşayacak. Onun da katkısının çok olacağını düşünüyorum. Küçük küçük eksiklerimiz kaldı. Onları da tamamlarsak Adanaspor'un çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum."

        - "Puan farkını bir an önce kapatmak zorundayız"

        Takımın ileri uçtaki oyuncularının tamamının değişmesinin dezavantaj yaratacağını düşünmediğini belirten Şimşek, "Futbolda adapte sorunu oluyor ama bizde çok fazla olmayacağını düşünüyorum. İyi oyuncular bir şekilde takıma hemen adapte olur. Bizim durumumuz diğer takımlar gibi değil. Biraz zor durumdayız. Puan farkını bir an önce kapatmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Şimşek, geldiği günden beri hem yabancı hem Türk oyuncularla güzel bir diyalog kurduğunu dile getirdi.

        - "Her maça galibiyet hedefiyle çıkacağız"

        Artık kaybedecek hiçbir şeylerinin olmadığını aktaran Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Kaybedecek puan hakkımız yok. İnşallah Esenler Erokspor maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Yeni gelen oyuncularımızın katılımıyla bundan sonraki her maça galibiyet hedefiyle çıkacağız. Erokspor maçına da galibiyet için çıkacağız. İnşallah 3 puan alıp şehrimize dönmek istiyoruz. Birçok maçta oyunu biraz daha geride kabul eden bir takım vardı. Şimdi biraz daha ofansif oynayacağız. Diziliş olarak zaman zaman çift santrfor oynayacağımız maçlar olacak. Belki birçok maçta çift santrfor oynayacağız. Artık bundan sonra hücum edeceğiz."

        - Fatih Kurucuk: "Adanaspor'u en iyi yere getireceğimizi düşünüyorum"

        Defans oyuncusu Fatih Kurucuk da ligde bulundukları konumdan memnun olmadıklarını vurguladı.

        Motivasyonlarını kaybetmediklerini ifade eden 26 yaşındaki oyuncu, "Aramıza yeni transferler katılıyor. İnanıyorum ki Adanaspor ligde kalacaktır ve bundan sonra da Türk futbolunun içerisinde başarılarıyla ses getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Fatih, motivasyonlarında teknik direktör Şimşek'in etkisinin büyük olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Takıma müthiş bir özveriyle sahip çıkıyor. İdmanlarımız son derece yoğun, iyi çalışıyoruz. Aramıza katılan yeni oyuncularla daha güçlü olacağız, bunun farkındayız. Şu an için tek odağımız Erokspor maçı. Yusuf hocadan önce takım savunmasını iyi yapamıyorduk, kalemizde çok fazla gol görüyorduk. Ancak Yusuf hocayla daha az gol yemeye başladık. Bu istatistiklerde de göründü. Ofansta biraz sorun yaşıyoruz. Çok kaliteli oyuncular geldi aramıza. Umarım onların performansıyla takım içindeki performans da yükselecektir. Var gücümüzle Adanaspor'u en iyi yere getireceğimizi düşünüyorum."

        - Nurullah Aslan: "Takım şu an zor bir süreçten geçiyor"

        Turuncu-beyazlı takımın yeni transferi Nurullah Aslan, köklü bir camiaya geldiğini ifade etti.

        Adanaspor'un yerinin Süper Lig olduğunu belirten 27 yaşındaki kaleci, şunları kaydetti:

        "Takım şu an zor bir süreçten geçiyor. Bu zor süreci kolaya çevirmek için geldik. İnşallah takım arkadaşlarımla bu süreci kolaya çevireceğiz. İlk hedefimiz ligde kalmak. Zor bir sürece geldik. 10 puan fark var. Öncelikli hedefim ligde kalmak ondan sonra play-off. Bu zor süreçte taraftarımızın daha çok ilgi göstermesini bekliyorum. Onlarsız bir hiçiz. Onlarla bu zorlu süreci tamamlayacağız inşallah."

        Topladığı 15 puanla 19. sırada bulunan Adanaspor, ligin 20. haftasında yarın saat 16.00'da Esenler Erokspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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