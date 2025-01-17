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        Adana'da iş yerinde TNT ele geçirilen DEAŞ sanığının yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kendisine ait kitabevinde TNT ele geçirilen ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:21
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        Adana'da iş yerinde TNT ele geçirilen DEAŞ sanığının yargılanması sürdü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kendisine ait kitabevinde TNT ele geçirilen ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık S.K. ile avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğunu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğunu belirtti.

        Savcı, ayrıca S.K'nin, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğunu, Bahçelievler Mahallesi'ndeki kitabevinde yapılan aramada canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı ve tahrip edici özelliğe sahip 468 gram TNT'nin ele geçirildiğini, örgütsel ders ve toplantılara katıldığını, ikametinde örgütsel dokümanların bulunduğunu bildirerek "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme" suçlarından 15 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık S.K, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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