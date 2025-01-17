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        Adana'da "Ormancılık Olimpiyatları" sona erdi

        Adana Orman Bölge Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen "Ormancılık Olimpiyatları" ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:35 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:49
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        Adana'da "Ormancılık Olimpiyatları" sona erdi
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        Adana Orman Bölge Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen "Ormancılık Olimpiyatları" ödül töreniyle sona erdi.

        Adana Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen "Ormancılık Olimpiyatları"nda şefliklerde görevli 255 personel ile Orman Bölge Müdürlüğünde eğitim alan orman yangını gönüllüleri, fiziki dayanıklılık ve atıcılık, orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, silvikültür (planlı yeni ormanların oluşturulması), işletme ve pazarlama branşlarında yarıştı.

        Kentte 13 Ocak'ta başlayan ve her gün farklı branşlarda yapılan yarışlarda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, iklim değişikliğinin dünyada her geçen gün etkisini daha fazla hissettirdiğine dikkati çekti.

        ABD'deki yangınları üzülerek takip ettiklerini belirten Karacabey, ormanların sadece bulundukları ülkenin bir değeri olmadığını söyledi.

        - "Yangınların çıkışının yüzde 90'ı maalesef insan kaynağı"

        Karacabey, orman varlığını tehdit eden unsurların en başında yangınların geldiğini, düzenlenen olimpiyatlarda en ilgi çeken kısmın da yangınla mücadele faaliyetleri olduğunu belirtti.

        Yangınla mücadelenin çeşitli kollara ayrıldığını anlatan Karacabey, "En önemli unsur yangın öncesinde yapılması gereken faaliyetler ve mümkünse yangının çıkmamasını sağlamak. Yangınların çıkışının yüzde 90'ı maalesef insan kaynağı. Toplum olarak biz biraz daha hassasiyet gösterir ve daha dikkat edersek bu yangınları daha başlamadan söndürürüz. Yangınla mücadele çok zor, tehlikeli, bilgi, tecrübe ve bu konunun eğitiminin alınmış olmasını gerektiren bir faaliyet. Fakat kolay olan bir şey var, çıkan bu yangınların yüzde 90'ının önüne geçmemiz mümkün." diye konuştu.

        Düzenlenen olimpiyatlarda emeği geçen herkese teşekkür eden Karacabey, şunları söyledi:

        "Bu olimpiyatlar sanki ilin plaka sırasına göre oldu. Adana'dan başlamış oldu, ilk oldu fakat tek olmayacak. İnşallah bundan sonra tüm bölge müdürlüklerimizde bu olimpiyatlar yapılacak. Daha sonra bölgeler arasında Ankara'da finali yapacağız ve bunu geleneksel hale getireceğiz. İnşallah 21 Mart'ta Türk Dünyası Ormancılık Birliğini kurmayı düşünüyoruz Türki devletlerle birlikte. Kısmet olur, bu yıl ulusal bazda bu olimpiyatları gerçekleştirdikten sonra önümüzdeki yıllarda da bunu uluslararası hale getirip Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar tüm Türki cumhuriyetler ile birlikte bu olimpiyatları gerçekleştiririz. Böyle bir hayırlı faaliyetin adımı atılmış olur Adana'dan. İnşallah güzel faaliyetlere Adana'dan başlayarak ülkemizde arttırarak devam edeceğiz. Bu, ülkemiz ormancılığının da daha gelişmesine vesile olacak."

        Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de hayalleri olan olimpiyatları gerçekleştirdiklerini belirterek, destekte bulunanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından düzenlenen branşlarda dereceye giren işletme müdürlükleri ile yarışmacılara ödülleri verildi.

        Törene, Vali Yavuz Selim Köşger ile kent protokolü de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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