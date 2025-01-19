Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 43 obje bulundu

Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 43 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir kişiyi takibe aldı.

Ekipler, zanlının kullandığı aracı merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada yüzük, küpe ve broş gibi eserlerden oluşan 43 obje bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.