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        Adana'da tırda 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Adana'da bir tırda 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 10:10 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:18
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        Adana'da tırda 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Adana'da bir tırda 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen tırı takibe aldı.

        Merkez Sarıçam ilçesinde durdurulan tırda, 5 bin 50 paket kaçak sigara bulundu.

        Ekipler, tır sürücüsü ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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