Adana'da tırda 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da bir tırda 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da bir tırda 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen tırı takibe aldı.
Merkez Sarıçam ilçesinde durdurulan tırda, 5 bin 50 paket kaçak sigara bulundu.
Ekipler, tır sürücüsü ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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