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        Adana'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 17:24 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:24
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        Adana'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah bulunduğu belirlenen aracı Ceyhan ilçesinde durdurdu.

        Araçta yapılan incelemede ruhsatsız 5 tabanca ve 1 pompalı tüfek ile tüfek kartuşları ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, olaya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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