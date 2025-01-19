9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10-12 Ekim'de düzenlenecek

Adana Valiliği tarafından organize edilen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 10-12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Valiliğin açıklamasına göre, her sene Adana mutfağının dünyaya açılan kapısı olan 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, festivallerin hazırlık sürecinde çok büyük bir emek olduğunu ve bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin hazırlıklarına şimdiden başladıklarını belirtti.

Geçen yılki festivalde 835 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını aktaran Köşger, şunları paylaştı:

"Festival, Adana'mızın gastronomi kültürünü çok daha geniş kitlelere taşıdı. Dört gün boyunca gastronomi dünyasının nabzının attığı festivalimizi, internet ve sosyal medya aracılığı ile on binlerce lezzet tutkunu takip etti. Adana'mız tam manasıyla festivaller ve fuarlar şehri. Adanalı hemşehrilerimiz de bu duruma tamamen uyum sağlamış bir kitle. Hemşehrilerimiz eğlenmeyi çok seviyor. Bu özelliklerine bir de sıcakkanlılıkları ve dost canlısı olmaları eklenince festivallerimiz gerçek bir şölen oluyor. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz festivallerimizi çok şükür ki hiçbir asayiş ve güvenlik sorunu yaşamadan tamamladık. Bundan sonraki festivallerimizin de aynı şekilde sorunsuz gerçekleşeceğine olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Festivalin Adana'nın ekonomisine, tanıtımına ve şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğine önemli derecede katkı sağladığını ve festival sayesinde Adana'nın yurt içi ve yurt dışındaki lezzet tutkunlarının gezi rotasına girdiğini vurgulayan Köşger, bu sebeple festivalin her yıl, bir önceki seneden çok daha fazla ses getirmesi için gayret gösterdiklerini aktardı.

Köşger, festivalin geniş yankı uyandırmasında festivalle ilgili paylaşımların yazılı-görsel basın ve sosyal medya mecralarında çokça yer almasının da etkisinin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin öncülüğünde Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle her sene düzenlenen Lezzet Festivali'nin Adana'nın gastronomi şehri olmasına önemli düzeyde katkı sağlıyor. Festivalin gerçekleştirilmesine katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere festivallerdeki en büyük destekçileri olan yerel ve ulusal basın mensuplarına, sosyal medya fenomenlerine, Adanalı hemşerilerimize ve festivallere destek veren herkese teşekkür ediyorum."