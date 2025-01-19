Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10-12 Ekim'de düzenlenecek

        Adana Valiliği tarafından organize edilen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 10-12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 18:39 Güncelleme: 19.01.2025 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10-12 Ekim'de düzenlenecek
        ABONE OL

        Adana Valiliği tarafından organize edilen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 10-12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Valiliğin açıklamasına göre, her sene Adana mutfağının dünyaya açılan kapısı olan 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta düzenlenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, festivallerin hazırlık sürecinde çok büyük bir emek olduğunu ve bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin hazırlıklarına şimdiden başladıklarını belirtti.

        Geçen yılki festivalde 835 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını aktaran Köşger, şunları paylaştı:

        "Festival, Adana'mızın gastronomi kültürünü çok daha geniş kitlelere taşıdı. Dört gün boyunca gastronomi dünyasının nabzının attığı festivalimizi, internet ve sosyal medya aracılığı ile on binlerce lezzet tutkunu takip etti. Adana'mız tam manasıyla festivaller ve fuarlar şehri. Adanalı hemşehrilerimiz de bu duruma tamamen uyum sağlamış bir kitle. Hemşehrilerimiz eğlenmeyi çok seviyor. Bu özelliklerine bir de sıcakkanlılıkları ve dost canlısı olmaları eklenince festivallerimiz gerçek bir şölen oluyor. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz festivallerimizi çok şükür ki hiçbir asayiş ve güvenlik sorunu yaşamadan tamamladık. Bundan sonraki festivallerimizin de aynı şekilde sorunsuz gerçekleşeceğine olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

        Festivalin Adana'nın ekonomisine, tanıtımına ve şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğine önemli derecede katkı sağladığını ve festival sayesinde Adana'nın yurt içi ve yurt dışındaki lezzet tutkunlarının gezi rotasına girdiğini vurgulayan Köşger, bu sebeple festivalin her yıl, bir önceki seneden çok daha fazla ses getirmesi için gayret gösterdiklerini aktardı.

        Köşger, festivalin geniş yankı uyandırmasında festivalle ilgili paylaşımların yazılı-görsel basın ve sosyal medya mecralarında çokça yer almasının da etkisinin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Valiliğimizin öncülüğünde Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle her sene düzenlenen Lezzet Festivali'nin Adana'nın gastronomi şehri olmasına önemli düzeyde katkı sağlıyor. Festivalin gerçekleştirilmesine katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere festivallerdeki en büyük destekçileri olan yerel ve ulusal basın mensuplarına, sosyal medya fenomenlerine, Adanalı hemşerilerimize ve festivallere destek veren herkese teşekkür ediyorum."

        Köşger, yemekle yaşayan bir gastronomi kenti olan Adana'nın gastronomi kültürünü kentsel kalkınma ve kültürel canlılık için bir itici güç olarak kullanmak amacıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Adana olarak başvuru yapacaklarını belirterek, "Başvurumuzun olumlu neticeleneceğini umuyoruz. Bu başvuruyla uluslararası düzeyde iş birliği ve yaratıcı bakış açısı ile gastronomiye daha fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz." dedi.

        Gerçekleştirilecek 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin birbirinden farklı ve çok sayıda lezzetle dolu olacağını, birçok dikkat çekici ve eğlenceli aktiviteye ev sahipliği yapacağını bildiren Köşger, tüm lezzet tutkunlarını Adana'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"

        Benzer Haberler

        Adana'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Ömer Çelik: Siz kendiniz, aranızdaki devir teslime hazırlanın
        Ömer Çelik: Siz kendiniz, aranızdaki devir teslime hazırlanın
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partisinin gençlik kolları kongresine katı...
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partisinin gençlik kolları kongresine katı...
        Adana'da tırda 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Adana'da tırda 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 43 obje bulundu
        Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 43 obje bulundu
        Adana'da 2 hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Adana'da 2 hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı