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        Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 19:11 Güncelleme: 19.01.2025 - 19:11
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        Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.

        Sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor maçına İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Edin Dzeko, Fred Rodrigues, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Youssef En-Nesyri, Levent Mercan, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın 11'iyle çıktı.

        Konuk ekibin yedek kulübesinde Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Dusan Tadic ve Cenk Tosun yer aldı.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen hafta deplasmanda 3-2 galip geldikleri TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 ismi değiştirdi.

        Portekizli teknik adam, TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Dominik Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'a kaleyi emanet ederken, söz konusu mücadelede 11'de oynayan Çağlar Söyüncü ve Dusan Tadic'i bu karşılaşmada yedek kulübesine aldı, yerlerine Levent Mercan ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.

        - Adana Demirspor'da 2 değişiklik

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 1-0 yenildikleri Gaziantep FK maçının kadrosuna göre Fenerbahçe karşısında 2 değişikliğe gitti.

        Mavi-lacivertliler, Fenerbahçe karşısında sahaya Deniz Eren Dönmezer, Arda Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Barası ve Nabil Alioui 11'iyle çıktı.

        Adana Demirspor'da yedek kulübesinde Murat Eser, Vedat Karakuş, Abat Aimbetov, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak ve Kadir Karayiğit yer aldı.

        Teknik direktör Mustafa Dalcı, Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev yapan Osman Kaynak ve Abat Aimbetov'un yerine Jovan Manev ve Nabil Alioui'ye şans verdi.

        Fenerbahçe taraftarı, statta kendisine ayrılan yeri doldurdu. Adana Demirspor taraftarı da önceki maçlara göre bu karşılaşmaya ilgi gösterdi.

        Maç öncesi Adana Demirsporlu taraftarlar, "Görün, Duyun, Bilin! Demirspor'u karanlığa gömmeyin" yazılı büyük bir pankart açtı.

        Adana Demirsporlu futbolcular da seremoniye üzerinde "Bir ailede büyümek her çocuğun hakkıdır. Haydi Adana koruyucu aile olalım" yazılı pankartla çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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