6. TÜGVA Adana 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası müsabakaları tamamlandı

Üç gün süren organizasyonda minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorilerinde sporcular, rakipleriyle mücadele etti.

Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Suriye, Rusya ve Bosna Hersek'ten 2 bin 500 sporcu katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana Temsilciliği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası sona erdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.