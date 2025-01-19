Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Manev, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Barası, Alioui
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Dzeko
Sarı kartlar: Dk. 31 Djiku (Fenerbahçe), Dk. 34 İzzet Çelik (Adana Demirspor)
ADANA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.