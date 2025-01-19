Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Dk. 66 Ozan Demirbağ), Manev, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol (Dk. 80 Aksel Aktaş), İzzet Çelik (Dk. 80 Bünyamin Balat), Maestro (Dk. 90+1 Burhan Ersoy), Yusuf Barası, Alioui (Dk. 46 Aimbetov)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Levent Mercan, Oğuz Aydın (Dk. 66 Tadic), Fred, Szymanski, Kostic (Dk. 46 Osayi-Samuel), İrfan Can Kahveci (Dk. 72 Amrabat), En-Nesyri, Dzeko (Dk. 76 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 69 ve 71 En-Nesyri, Dk. 74 Dzeko, Dk. 90+2 Cenk Tosun (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 56 Yusuf Barası (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Djiku, Dk. 70 Jose Mourinho (Teknik direktör) (Fenerbahçe), Dk. 34 İzzet Çelik (Adana Demirspor)
ADANA
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