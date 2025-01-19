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        Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, ​​​​​​​"Kırmızı karttan sonra haklı bir galibiyet aldılar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 22:06 Güncelleme: 19.01.2025 - 22:06
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        Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, ​​​​​​​"Kırmızı karttan sonra haklı bir galibiyet aldılar." dedi.

        Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe'yi tebrik etti.

        Maça hafta boyunca çok iyi hazırlandıklarını, ilk ve ikinci yarı olarak belli bir planları olduğunu ifade eden Dalcı, ilk yarının düşündükleri gibi olduğunu vurgulayarak, "İkinci yarıya da çok doğru başladık. Planımız şuydu, Fenerbahçe'nin oyun kurgusu, özellikle top onlardayken hücum opsiyonlarını iyi biliyorduk. Özellikle merkezde oyuncuları birebir baskılar yapıp kapattığımızda onlara çok fazla bu anlamda organizasyon şansı vermemiştik. Zorlamaya başlamıştık ki bunlar da oldu. Kırmızı karta kadar her şey çok doğruydu. Planımızda bir de şu vardı, 65-70'den sonra dengeli giden bir oyunda Fenerbahçe'nin başka bir formata döneceğini ve kazanmak adına riske gireceği düşüncemiz vardı. Ama her şey kırmızı karta kadardı. Kırmızı karta kadar her şeyi düşündüğümüz gibiydi. Bizim istediğimiz oyun oynanıyordu. Ama kırmızı karttan sonra dengeler değişti. Kırmızı karttan sonra haklı bir galibiyet aldılar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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