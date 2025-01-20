Adana'da PKK/KCK'lı teröristlere para aktardığı iddia edilen sanığa dava

İddianamede, örgüt üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için maddi yardım yaptığı kaydedilen sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre, terör örgütünün sözde Avrupa sorumlularından E.A. tarafından 26 Mart 2024'te sanığın banka hesabına 238 Kanada doları gönderildiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, A.U'nun parayı "PKK/KCK'ya üye olma" suçundan cezaevinde bulunan kardeşine aktardığı bilgisine yer verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu ifade edildi.

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