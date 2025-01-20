Adana'da PKK/KCK'lı teröristlere para aktardığı iddia edilen sanığa dava
Adana'da PKK/KCK'lı teröristlere para aktardığı öne sürülen sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
Adana'da PKK/KCK'lı teröristlere para aktardığı öne sürülen sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
Cumhuriyet savcılığınca, gözaltına alındıktan sonra 26 Nisan 2024'te adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz A.U. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu ifade edildi.
İddianamede, sanığın kentte terör örgütüne finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı, cep telefonunda örgütsel görüşme ve yazışmalar saptandığı aktarıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre, terör örgütünün sözde Avrupa sorumlularından E.A. tarafından 26 Mart 2024'te sanığın banka hesabına 238 Kanada doları gönderildiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, A.U'nun parayı "PKK/KCK'ya üye olma" suçundan cezaevinde bulunan kardeşine aktardığı bilgisine yer verildi.
İddianamede, örgüt üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için maddi yardım yaptığı kaydedilen sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.
İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.U'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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