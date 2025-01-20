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        Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:29 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:33
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        Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Sarıhamzalı Mahallesi Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, plastik dönüşüm tesisindeki alevlere müdahale etti.

        Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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