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        Adana'da aynı yolda meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde aynı yolda meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 15:50 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:50
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        Adana'da aynı yolda meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde aynı yolda meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Plakası öğrenilemeyen otomobil, Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Refüjdeki ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

        Kazadan 2 saat sonra aynı virajda savrulan başka bir otomobil de yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        Araçlarda hasara neden olan kazalar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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