Adana'da aynı yolda meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasında
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde aynı yolda meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde aynı yolda meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Plakası öğrenilemeyen otomobil, Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Refüjdeki ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
Kazadan 2 saat sonra aynı virajda savrulan başka bir otomobil de yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Araçlarda hasara neden olan kazalar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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