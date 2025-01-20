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        Adana'da evlerinin damındaki kuş kulübesinde uyuşturucu bulunan karı kocaya dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evlerinin damındaki kuş kulübesinde uyuşturucu sakladıkları belirlenen karı koca hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:14 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:14
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        Adana'da evlerinin damındaki kuş kulübesinde uyuşturucu bulunan karı kocaya dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evlerinin damındaki kuş kulübesinde uyuşturucu sakladıkları belirlenen karı koca hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 Haziran 2024'te haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Lokman Ç. ve eşi Besra Ç. hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, merkez Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde iki katlı evin damındaki kuş kulübesinde Lokman Ç. ve eşi Besra Ç. tarafından uyuşturucu saklandığı ve satıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Narkotik dedektör köpeğiyle kulübede yapılan aramalarda plastik kap içindeki siyah poşete sarılı 50,30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, paketlerde sanıkların parmak izlerinin bulunduğu bildirildi.

        İddianamede, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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