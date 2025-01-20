Adana'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kavaklı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Y.Ç. idaresindeki 27 AOH 825 plakalı tır ile Murat Ç'nin (55) kullandığı 01 AYY 228 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin incelemesinde Murat Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Murat Ç'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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