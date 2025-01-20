GÜNCELLEME 2 - Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan ve 2 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan ve bitişikteki 2 iş yerine daha sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Sarıhamzalı Mahallesi Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki 2 işletmeye daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, plastik dönüşüm tesisi ve çevresindeki alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. İş yerlerinde soğutma çalışması sürüyor.

Çalışmalara, Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi.

- "Can kaybı ve yaralanan yok"

Vali Yavuz Selim Köşger, olay yerindeki incelemesinin ardından gazetecilere, yangının 3 iş yerini etkilediğini söyledi.

Yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini belirten Köşger, "Burada çok sayıda geri dönüşüm yapan firmamız bitişik şekilde bulunuyor. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok, sadece mal kaybıyla ilgili sıkıntı yaşanıyor. İnşallah onu da telafi ederiz." ifadelerini kullandı.