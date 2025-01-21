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        Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Adana'da pos cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:01
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        Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Adana'da pos cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinde pos cihazıyla kredi kartlarından işlem yapılmış gibi gösterip, komisyon karşılığında nakit para verildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        İş yerinde yapılan aramada, 287 bin lira ile 2 pos makinesi, 22 kredi kartı ve 15 kart slip ele geçirildi.

        Polis, pos cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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