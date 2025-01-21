Adana'da depremde yıkılan Belük Apartmanı'nın mühendisinin yargılanması sürdü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 14 katlı Belük Apartmanı'nın A Blok'unun yıkılması sonucu 10 kişi ölmüştü. Binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirini ihlali nedeniyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına da karar verdi. Heyet, sanığın kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporunun da beklenilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Müşteki avukatları ise Yeldan'dan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Abdullah Yeldan katılmadı. Müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

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