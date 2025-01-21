Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da depremde yıkılan Belük Apartmanı'nın mühendisinin yargılanması sürdü

        Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'unun 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz inşaat mühendisinin 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 12:57 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da depremde yıkılan Belük Apartmanı'nın mühendisinin yargılanması sürdü
        ABONE OL

        Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'unun 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz inşaat mühendisinin 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Abdullah Yeldan katılmadı. Müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Sanık Yeldan'ın avukatı, Belük Apartmanı'nın projeye uygun şekilde inşa edildiğini öne sürerek, müvekkili hakkında uygulanan "konutunu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

        Müşteki avukatları ise Yeldan'dan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirini ihlali nedeniyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına da karar verdi. Heyet, sanığın kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporunun da beklenilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 14 katlı Belük Apartmanı'nın A Blok'unun yıkılması sonucu 10 kişi ölmüştü. Binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Ağaç sökümü sırasında iş makinesi elektrik hattına temas edince yangın çıkt...
        Ağaç sökümü sırasında iş makinesi elektrik hattına temas edince yangın çıkt...
        Yaralı bulunan kadını vuran şüpheli komşusu çıktı; gasbettiği altınları boz...
        Yaralı bulunan kadını vuran şüpheli komşusu çıktı; gasbettiği altınları boz...
        Adana'da başından silahla yaraladığı kadının altın bileziklerini alan zanlı...
        Adana'da başından silahla yaraladığı kadının altın bileziklerini alan zanlı...
        Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Adana'da 600 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        Adana'da 600 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın (3)