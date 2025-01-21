Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:31 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.N.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 18 Ekim 2024'te polis ekiplerince Şakirpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.N.T'nin pantolonunun kemer kısmına gizlenmiş halde 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanaklarıyla sanığın cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak M.N.T'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık M.N.T. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Adana'da depremde yıkılan Belük Apartmanı'nın mühendisinin yargılanması sür...
        Adana'da depremde yıkılan Belük Apartmanı'nın mühendisinin yargılanması sür...
        Ağaç sökümü sırasında iş makinesi elektrik hattına temas edince yangın çıkt...
        Ağaç sökümü sırasında iş makinesi elektrik hattına temas edince yangın çıkt...
        Yaralı bulunan kadını vuran şüpheli komşusu çıktı; gasbettiği altınları boz...
        Yaralı bulunan kadını vuran şüpheli komşusu çıktı; gasbettiği altınları boz...
        Adana'da başından silahla yaraladığı kadının altın bileziklerini alan zanlı...
        Adana'da başından silahla yaraladığı kadının altın bileziklerini alan zanlı...
        Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Adana'da 600 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        Adana'da 600 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi