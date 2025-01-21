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        Adana'da ağaç sökümü sırasında elektrik kablolarının kopması sonucu çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, belediye ekiplerinin ağaç söküm çalışması sırasında iş makinesinin yeraltındaki elektrik kablolarını koparması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:52 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:04
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        Adana'da ağaç sökümü sırasında elektrik kablolarının kopması sonucu çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, belediye ekiplerinin ağaç söküm çalışması sırasında iş makinesinin yeraltındaki elektrik kablolarını koparması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

        Saydam Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince kaldırımdaki ağacın söküldüğü sırada iş makinesinin elektrik kablolarını koparması sonucu yangın çıktı.

        Yangın çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Bölgeye sevk edilen elektrik dağıtım şirketi çalışanları kabloların bulunduğu bölgenin çevresinde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.

        Elektrik kesintisi yaşanan bölgeye çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar enerji verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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