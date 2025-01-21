Adana'da ağaç sökümü sırasında elektrik kablolarının kopması sonucu çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, belediye ekiplerinin ağaç söküm çalışması sırasında iş makinesinin yeraltındaki elektrik kablolarını koparması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, belediye ekiplerinin ağaç söküm çalışması sırasında iş makinesinin yeraltındaki elektrik kablolarını koparması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Saydam Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince kaldırımdaki ağacın söküldüğü sırada iş makinesinin elektrik kablolarını koparması sonucu yangın çıktı.
Yangın çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgeye sevk edilen elektrik dağıtım şirketi çalışanları kabloların bulunduğu bölgenin çevresinde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.
Elektrik kesintisi yaşanan bölgeye çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar enerji verileceği öğrenildi.
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