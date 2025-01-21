Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:48 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertlilerde, savunma, orta saha ve forvet oyuncuları ayrı ayrı gruplar halinde yaptıkları çalışmayla idmanı yaklaşık 1,5 saatte tamamladı.

        Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu'daki faciada 4 gözaltı var!
        Bolu'daki faciada 4 gözaltı var!
        Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı!
        Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı!
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        21 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Kartalkaya'da otel yangını: 66 canımızı kaybettik!
        Kartalkaya'da otel yangını: 66 canımızı kaybettik!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Fenerbahçeli genç sporcudan acı haber
        Fenerbahçeli genç sporcudan acı haber
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Emerson'a aslan pençesi!
        Emerson'a aslan pençesi!
        ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkıyor
        ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkıyor
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Adana'da ağaç sökümü sırasında elektrik kablolarının kopması sonucu çıkan y...
        Adana'da ağaç sökümü sırasında elektrik kablolarının kopması sonucu çıkan y...
        Adana'da kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanık 15 yıl hapis ce...
        Adana'da kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanık 15 yıl hapis ce...
        Adana'da depremde yıkılan Belük Apartmanı'nın mühendisinin yargılanması sür...
        Adana'da depremde yıkılan Belük Apartmanı'nın mühendisinin yargılanması sür...
        Ağaç sökümü sırasında iş makinesi elektrik hattına temas edince yangın çıkt...
        Ağaç sökümü sırasında iş makinesi elektrik hattına temas edince yangın çıkt...
        Yaralı bulunan kadını vuran şüpheli komşusu çıktı; gasbettiği altınları boz...
        Yaralı bulunan kadını vuran şüpheli komşusu çıktı; gasbettiği altınları boz...
        Adana'da başından silahla yaraladığı kadının altın bileziklerini alan zanlı...
        Adana'da başından silahla yaraladığı kadının altın bileziklerini alan zanlı...