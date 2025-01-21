Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertlilerde, savunma, orta saha ve forvet oyuncuları ayrı ayrı gruplar halinde yaptıkları çalışmayla idmanı yaklaşık 1,5 saatte tamamladı.
Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.
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