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        Adana'da yangın çıkan evde hasar oluştu

        Adana merkez Sarıçam ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 18:20 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:29
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        Adana'da yangın çıkan evde hasar oluştu
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        Adana merkez Sarıçam ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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