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        "Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" başladı

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 18:26 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:37
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        "Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" başladı
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        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" başladı.

        ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, ÇÜ Devlet Konservatuvarınca Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleşen etkinliğin açılışında, piyanist Emre Şen sahne aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Akbaş, tüm Adanalıları ve sanatseverleri etkinliğe davet etti.

        Yürütme kurulu başkanlığını Prof. Dr. Akbaş'ın üstlendiği etkinlik, 26 Ocak'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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