Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" başladı.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, ÇÜ Devlet Konservatuvarınca Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleşen etkinliğin açılışında, piyanist Emre Şen sahne aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Akbaş, tüm Adanalıları ve sanatseverleri etkinliğe davet etti.

Yürütme kurulu başkanlığını Prof. Dr. Akbaş'ın üstlendiği etkinlik, 26 Ocak'ta sona erecek.