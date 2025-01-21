Adana'da bir kişi oturduğu evi ateşe verdi
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin ateşe verdiği evi kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin ateşe verdiği evi kullanılamaz hale geldi.
Huzurevleri Mahallesi'nde 9 katlı apartmanın son katında oturan ismi öğrenilemeyen kişi, bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi.
Bu kişi, alevlerin büyümesi üzerine evinden çıktı, çevredekiler durumu polise bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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