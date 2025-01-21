Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
A.Ö. (28) yönetimindeki 01 TG 647 plakalı otomobil, Bağtepe Mahallesi'nde E.K. (24) idaresindeki 01 ADV 537 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ile araçlarda bulunan R.Ö. (23) ve G.Y. Ö. (2) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan hamile olduğu öğrenilen R.Ö. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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