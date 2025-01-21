Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Yaralılardan hamile olduğu öğrenilen R.Ö. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ile araçlarda bulunan R.Ö. (23) ve G.Y. Ö. (2) yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.