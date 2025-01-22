Adana'da tırda 5 milyon 600 bin makaron ele geçirildi
Adana'da jandarma ekiplerince durdurulan tırda 5 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da jandarma ekiplerince durdurulan tırda 5 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen tırı merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.
Araçtaki incelemede 5 milyon 600 bin makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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