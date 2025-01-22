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        Adana'da tırda 5 milyon 600 bin makaron ele geçirildi

        Adana'da jandarma ekiplerince durdurulan tırda 5 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:06
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        Adana'da tırda 5 milyon 600 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'da jandarma ekiplerince durdurulan tırda 5 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen tırı merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.

        Araçtaki incelemede 5 milyon 600 bin makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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