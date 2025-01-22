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        Adana'da 5 öğretmeni darbettiği öne sürülen sanığa 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası

        Adana'da bir okuldaki 5 öğretmeni darbettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 3 suçtan 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:27 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:27
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        Adana'da 5 öğretmeni darbettiği öne sürülen sanığa 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası
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        Adana'da bir okuldaki 5 öğretmeni darbettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 3 suçtan 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, merkez Yüreğir ilçesindeki İsmail Sefa Özler Ortaokulunda 13 Ekim 2023'te tartıştığı 5 öğretmeni darbettiği gerekçesiyle tutuklanan Berat Z. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın "eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi", "iş yeri dokunulmazlığının ihlali" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve müştekilerin avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

        Berat Z, savunmasında, hakkındaki iddiaları reddetti, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

        Beyanların ardından hakim, "eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi", "iş yeri dokunulmazlığının ihlali" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 8 yıl 6 ay 22 gün hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        İsmail Sefa Özler Ortaokulunda eğitim gören kız kardeşini iddiaya göre zorla dışarı çıkartmak isteyen Berat Z, kendisine müdahale eden 5 öğretmeni darbettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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