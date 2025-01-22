Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Avukat da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Eski astsubay M.T. ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti, beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile sabit ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiğinin tespit edildiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza verilmesi yönünde görüş sundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.