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        Adana'da cam silerken 13. kattan düşen kadın öldü

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde cam silerken 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:46
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        Adana'da cam silerken 13. kattan düşen kadın öldü
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde cam silerken 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Yurt Mahallesi'nde 15 katlı apartmanın 13. katında oturduğu dairenin camlarını silen Emel Atapek (53), dengesini kaybederek zemine düştü.

        Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atapek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kadının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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