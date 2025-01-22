Adana'da göl kıyısında kadın cesedi bulundu
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında kadın cesedi bulundu.
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında kadın cesedi bulundu.
Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki baraj kıyısında ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde cesedin Fatoş Şavir'e ait olduğu belirlendi.
Şavir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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