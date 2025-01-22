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        Kartalkaya'daki otel yangınında ölen ailenin Adana'daki yakınları üzüntü yaşıyor

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin Adana'daki yakınları üzüntü yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:17 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:29
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        Kartalkaya'daki otel yangınında ölen ailenin Adana'daki yakınları üzüntü yaşıyor
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin Adana'daki yakınları üzüntü yaşıyor.

        Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında eşi Mert (41), kızları Doğa (9) ve Mavi (7) ile yaşamını yitiren Duygu Doğan'ın (40) babası Adnan Aslan'ın merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

        Çadırı ziyaret eden aile yakınları ve vatandaşlar, Aslan ile Mert Doğan'ın babası Uğurtan Doğan'a başsağlığı diledi.

        Acılı aileyi akrabaları teskin etti.

        İstanbul'da yaşayan Mert ve Duygu Doğan çiftinin, yarıyıl tatili için kızlarıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri, 24 Ocak'ta da Adana'daki yakınlarını ziyaret etmeyi planladıkları öğrenildi.

        Mert Doğan'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir polyester firmasının genel müdürü olduğu belirtildi.

        Çift ve 2 kızının cenazeleri, yarın merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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