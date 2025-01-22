Kartalkaya'daki otel yangınında ölen ailenin Adana'daki yakınları üzüntü yaşıyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin Adana'daki yakınları üzüntü yaşıyor.

Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında eşi Mert (41), kızları Doğa (9) ve Mavi (7) ile yaşamını yitiren Duygu Doğan'ın (40) babası Adnan Aslan'ın merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Çadırı ziyaret eden aile yakınları ve vatandaşlar, Aslan ile Mert Doğan'ın babası Uğurtan Doğan'a başsağlığı diledi.

Acılı aileyi akrabaları teskin etti.

İstanbul'da yaşayan Mert ve Duygu Doğan çiftinin, yarıyıl tatili için kızlarıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri, 24 Ocak'ta da Adana'daki yakınlarını ziyaret etmeyi planladıkları öğrenildi.

Mert Doğan'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir polyester firmasının genel müdürü olduğu belirtildi.

Çift ve 2 kızının cenazeleri, yarın merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.