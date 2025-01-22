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        İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse'nin de içinde olduğu araca silahlı saldırı

        İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca silahla ateş edildi, saldırıda yara alan olmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 20:10 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:10
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        İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse'nin de içinde olduğu araca silahlı saldırı
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        İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca silahla ateş edildi, saldırıda yara alan olmadı.

        Belediye Başkanı Karaköse ve 2 kişinin içinde bulunduğu araca, İmamoğlu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir kişi tabancayla ateş açtı.

        Karaköse ve yanındaki kişiler saldırıda yara almadı.

        Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis, bölgede ve araçta inceleme yaptı.

        Ekipler, A.A. olduğunu belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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