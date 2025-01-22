İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse'nin de içinde olduğu araca silahlı saldırı

Ekipler, A.A. olduğunu belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis, bölgede ve araçta inceleme yaptı.

Belediye Başkanı Karaköse ve 2 kişinin içinde bulunduğu araca, İmamoğlu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir kişi tabancayla ateş açtı.

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca silahla ateş edildi, saldırıda yara alan olmadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.