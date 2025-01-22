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        Adanaspor, Loret Sadiku'yu transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Loret Sadiku'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 22:20 Güncelleme: 22.01.2025 - 22:20
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        Adanaspor, Loret Sadiku'yu transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Loret Sadiku'yu kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz, sezon başında Kasımpaşa forması giyen orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Oyuncumuz Loret Sadiku, yarın Adana'ya gelerek antrenmanlara katılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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