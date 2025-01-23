Adana'da tırda 7 milyon 50 bin makaron ele geçirildi
Adana'da polisin durdurduğu tırda 7 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da polisin durdurduğu tırda 7 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen tırı merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.
Araçtaki aramada 7 milyon 50 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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