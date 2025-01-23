Adana'da kaçak 502 elektronik sigara ele geçirildi
Adana'da kaçak 502 elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Adana'da kaçak 502 elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.
Araçta, kaçak 502 elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirildi.
Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
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