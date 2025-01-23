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        Adana'da kaçak 502 elektronik sigara ele geçirildi

        Adana'da kaçak 502 elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 09:02 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:02
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        Adana'da kaçak 502 elektronik sigara ele geçirildi
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        Adana'da kaçak 502 elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.

        Araçta, kaçak 502 elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirildi.

        Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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