Adana'da bir evde 42 bin makaron ele geçirildi

Bu yöntemle kaçak makaron kutularının bandrollü olarak satıldığı belirlendi.

Polis, daha önce piyasaya sürülen bandrollerin kesilerek toplandığını, ardından kaçak getirilen makaron kutularına yapıştırılarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste, 42 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce piyasaya sürülen makaron kutularındaki bandrolün kesilerek, kaçak getirilen makaron kutularına basıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 42 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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