Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık, 12,5 yıl ile 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar T.A, C.B. ve S.Ç. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı üzerinde bulunan T.A'ya ait kuruyemiş dükkanında sanıkların uyuşturucu ticareti yaptığını, C.B. ve S.Ç'nin uyuşturucu satışı için sürekli bu iş yerine gidip geldiklerini belirtti.

Savcı, ayrıca T.A'nın iş yerindeki masasının çekmecesinde defter kağıdına sarılı 1,49 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu paketlemede kullanılan folyolar, şeffaf eldiven ele geçirildiğini ifade etti.

İş yerine yapılan baskında S.Ç'nin pantolonunda 3,79 gram, C.B'nin üst aramasında da 5,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini bildiren savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sanık C.B'yi 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına, T.A'yı 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına, sanık S.Ç'yi ise 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.